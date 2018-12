Gela, la rissa tra mamme alla recita dei bimbi: il racconto audio di una testimone

GELA - La recita di Natale di bambini del plesso Albani Roccella del 1° istituto comprensivo di Gela, è finita con un fuggi-fuggi generale per la rissa scoppiata tra due mamme che si contendevano il posto migliore per girare il video dello spettacolo cui partecipavano i propri figli. Nemmeno l’aria natalizia e l’ambiente scolastico in cui si trovavano sono riusciti a indurle alla calma, ed anzi anche altri genitori si sarebbero "surriscaldati" mentre gli scolari sul palco vestiti da angioletti e da personaggi del presepe piangevano terrorizzati. Ora una delle mamme presenti scorre il film di quanto accaduto.