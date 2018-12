Inaugurata la stazione di Picanello: sembra Milano, siamo a Catania

Sarà operativa dal 21 dicembre a Catania la fermata di Picanello realizzata nell’ambito del completamento del raddoppio della linea ferroviaria da Catania Ognina a Catania Centrale. A servizio di un’area storica fortemente urbanizzata del capoluogo etneo, la fermata è stata visitata oggi dall’Assessore regionale Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone e dal sindaco Salvo Pogliese, accompagnati da Salvatore Leocata, della Direzione Investimenti Area Sud di Rfi.

Situata tra la stazione di Catania Ognina e la fermata di Catania Europa, la fermata si trova interamente in galleria. I due ingressi sono in corrispondenza di via Libertini, dove è disponibile un parcheggio, e di via Timoleone. E’ dotata di ascensore, di 10 scale mobili e di un «Sistema di Supervisione Integrata» per la gestione degli impianti di sicurezza in galleria. (video di Maria Elena Quaiotti)