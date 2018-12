L'Etna in eruzione è sempre uno spettacolo: anche in time lapse

Ecco il video postato su Facebook da MyEtnaMap che riprende in timelapse l'attività stromboliana dal Cratere di Sudest dell'Etna nei giorni di ieri e l'altro ieri (18-19 dicembre 2018). Il timelapse è una tecnica cinematografica nella quale ciascun fotogramma del filmato finale viene catturato in un lasso di tempo più lungo di quello in cui viene visualizzato. Grazie a questo metodo di cattura della scena si è in grado di velocizzare così tanto il tempo che passa, a tal punto da illustrare qualcosa che di solito è difficile notare. In realtà noi catanesi, grazie anche la bel tempo di questi giorni, abbiamo la fortuna di notare quasi ogni notte l'Etna in eruzione. Ma questo video girato da EtnaWalk e MyEtnaMap è molto suggestivo, grazie anche alla tecnica del timelapse.