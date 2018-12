Un altro treno prende fuoco, stavolta alla stazione di Giarre

GIARRE - Questa mattina intorno alle ore 9.30 i Vigili del Fuoco di Riposto sono intervenuti alla Stazione Ferroviaria di Giarre-Riposto per un principio d'incendio in un convoglio. Il locomotore del treno proveniente da Catania e diretto a Messina, mentre era fermo al 2° binario, ha preso fuoco probabilmente per un surriscaldamento dei condensatori. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco della zona, il cui intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme, anche gli agenti della Polizia Ferroviaria.

Pochi giorni fa un altro incidente simile si era verificato nella stazione ferroviaria di Fiumefreddo di Sicilia all'Intercity partito da Roma per Siracusa: in quel caso l'incendio si era propagato al quadro elettrico che alimenta il locomotore.

L'incendio di oggi è la conferma (se ce ne era bisogno) della vetustà dei treni circolanti in Sicilia, spesso denunciata dai comitati di pendolari, problema che si spera possa essere risolto dall'acquisto di nuovi treni annunciato il mese scorso dall'assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone.