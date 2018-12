Catania, il presepe e le Terme Achilliane: due magie si uniscono

CATANIA - Inaugurato oggi il presepe della Galleria Recca allestito all'interno delle Terme Achilliane, le strutture termali sotterranee databili IV-V secolo e situate sotto piazza Duomo. Sono solo alcuni degli oltre 30 pezzi realizzati dal maestro Dino Cunsolo nel 1994 per volontà dei coniugi Maria Paola e Francesco Recca, allestito per anni all'interno della storica Galleria di via Sassari e donati nel 2017 alla Cattedrale.

Il presepe e le terme saranno aperti al pubblico nei giorni feriali negli orari 10-12 1E 6-18 e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.