«Lei è un coinnuto»: palermitano inveisce contro il sindaco Orlando e il video diventa virale

Ecco un video diventato virale sui social network che immortala un cittadino palermitano mentre inveisce contro il sindaco Leoluca Orlando intervenuto all'inaugurazione di uno stand di Confartigianato. Il video è stato postato su Facebook ma ha fatto anche il giro dei cellulari di migliaia di persone attraverso le chat di Whatsapp. Nella clip il cittadino, con una bambina in braccio, invita il sindaco a vergognarsi per aver disertato anche la visita del premier Conte a Palermo e dopo altri improperi si sfoga ma con un certo "garbo": «Lei è un "coinnuto" (cornuto in palermitano, ndr) dottor Orlando - grida - è una vita che glielo volevo dire».