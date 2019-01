Palermo: salta fognatura, gayser "islandese" fino al terzo piano

PALERMO Una rottura alla condotta idrica cittadina in via Guglielmo il Buono, all’altezza del civico 117, a Palermo, ha causato la fuoriuscita di un getto d’acqua, che arriva fino al terzo piano di un edificio per l’alta pressione. A lanciare l'allarme è stata una pattuglia della polizia di Stato, che ha informato i vigili urbani. La strada è stata transennata. Dalla sala operativa della polizia municipale è partita una segnalazione all’Amap che ha ridotto la pressione dell’acqua nella zona ed inviato una squadra di operai per riparare la tubatura. Il traffico nella zona è andato in tilt. Sul caso, postando un video su Facebook, è intervenuto anche il consigliere comunale della Lega a Palermo e coordinatore regionale Enti locali del partito, Igor Gelarda, che scrive di "un geyser nel centro di Palermo" e chiede un intervento di riparazione definitivo. Lo scorso 10 ottobre un altro episodio analogo si era verificato nella stessa strada.