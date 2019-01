Beni per 100 mila euro sequestrati a pregiudicato di Palermo

Palermo - La Polizia di Stato ha sequestrato beni per 100 mila euro a Domenico Amari, 44 anni, condannato per reati contro la persona, il patrimonio e per spaccio di droga. Il provvedimento, su richiesta del questore Renato Cortese, è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo.



Sono stati sequestrati un’impresa di parcheggio e autorimesse a Villabate, il 30% delle quote di una società di riparazioni meccaniche, sempre a Villabate, e due moto. Il 19 agosto dello scorso anno Amari è stato arrestato dalla squadra mobile perché accusato di avere messo a segno una rapina a Termini Imerese con altri complici. Il gruppo si era impossessato di un container con 138 quintali di gamberi surgelati, del valore di circa 170 mila euro, aggredendo e sequestrando l’autista del mezzo.