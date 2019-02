In otto, in quattro mattonelle: ecco come ci si sente stipati in un barcone

CATANIA - In otto, in quattro mattonelle. Ecco come ci si sente a stare stipati su un barcone della speranza nella traversata del Mediterraneo. A fare questa esperienza, per qualche minuto, sono stati gli studenti presenti nell'auditorium dell'Istituto Angelo Musco di Librino, a Catania, in occasione dell'incontro con Lelio Bonaccorso, autore con Marco Rizzo del graphic novel "Salvezza", promosso all'interno del progetto Le Voci di Librino. A voler far provare ai ragazzi la sensazione, anche «se solo per qualche minuto e in condizioni molto diverse», è stato Alessandro De Filippo, docente di italiano per stranieri, che ha portato all'Incontro alcuni suoi allievi migranti. «Sentite l'odore degli altri, sentite il loro respiro? Vi sentite in imbarazzo? Immaginate cosa si debba provare a stare così per ore, se non per giorni», da detto il docente ai ragazzi chiamati a fare l'esperimento.

Poi sono fioccate le domande. A Bonaccorso che ha raccontato quello che ha visto nei 20 giorni a bordo della nave Aquarius in un mar Mediterraneo «che è un fronte di guerra e dove è in corso una tragedia paragonabile all'olocausto». E fra ragazzi catanesi e migranti. Con questi ultimi a chiedere: perché considerate terroristi tutti i musulmani? Perché non vi piacciono i neri? Domande forti a cui hanno risposto gli stessi ragazzi, chi migrante già inserito in un percorso di accoglienza, chi già integrato, chi catanese: «Non bisogna generalizzare, anche i cristiani in passato si sono macchiati di atrocità e invece nessun Dio vuole la morte di alcun essere umano». E' finita con un abbraccio e tanti applausi. E una conoscenza maggiore di un fenomeno, quello delle migrazioni, sul quale «non ci vengono dette molte cose». Parola di Lelio Bonaccorso, che sull'Aquarius ne ha viste e sentite tante di storie terribili e drammatiche.