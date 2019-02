Polizia, nuova sede per il reparto Prevenzione crimine

CATANIA - A trent'anni dalla sua costituzione, il reparto Prevenzione crimine «Sicilia Orientale», con sede a Catania con i suoi 50 agenti si trasferisce nel Polifunzionale di San Giuseppe la Rena. I nuovi locali saranno inaugurati stamattina alla presenza del capo della Direzione Centrale Anticrimine, prefetto Vittorio Rizzi, del prefetto di Catania, Claudio Sammartino e del Questore di Catania, Alberto Francini, che farà gli onori di casa.



Il reparto, diretto dal vice questore aggiunto Giacomo Antonio Iurato, è una task force d’intervento rapido della Polizia che opera nel controllo del territorio ed è impegnata in servizi ad alto impatto. Grazie a queste doti di flessibilità e di grande professionalità, dall’ottobre 2018 vi sono state inglobate le Unità operative di primo intervento (Uopi) per intervenire in situazioni ad alto rischio, in occasione di grandi eventi e in caso di attacco terroristico. Con mezzi adeguati, dotati del sistema Mercurio che permette la 'lettura delle targhè e il risconto immediato nella banche dati delle forze di polizia, agisce nelle competenze provinciali delle Questure di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa oltre che in tutto il Paese.



Dal 1 gennaio 2017 gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno operato 87 arresti, indagato 121 persone, effettuato 265 perquisizioni personali e 162 perquisizioni domiciliari nonché sequestrato 12 kg circa di sostanze stupefacenti. Sono state 55.000 le persone controllate su strada e 362.000 i veicoli; inoltre, si contano 2000 controlli a persone sottoposte a misure restrittive domiciliari, 520 accertamenti presso esercizi pubblici, 8200 contestazioni di violazioni alle norme del Codice della Strada, 1.600 veicoli sequestrati, 160 patenti ritirate e 30 veicoli rubati rinvenuti. Non ultimo, il fondamentale ruolo nel campo del Soccorso Pubblico: in occasione dei recenti e tragici eventi sismici nelle zone pedemontane di Fleri, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine «Sicilia Orientale» hanno, infatti, rappresentato una forte presenza al fianco dei cittadini.

Video di Maria Elena Quaiotti