Via Adone a Catania, se questo è un vivere civile...

Interventi radicali, nuove tubature e la fine del continuo pericolo igienico-sanitario in via Adone. Queste le richieste dei residenti della parte nord del quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania, dopo l'ennesima fuoriuscita di liquami fognari. Melma che ha invaso garage, scantinati e cortili. Da qui la conferenza dei servizi, l'incontro con gli abitanti e la richiesta di un intervento dei tecnici dell'Iacp.

«L'intero rione è praticamente in ginocchio- afferma il consigliere della IV municipalità Giuseppe Giustolisi- la storia è sempre la stessa: manutenzione tampone, i risultati che durano poche settimane e la gente che protesta. Qui la fuoriuscita di liquami fognari è continua e molti, a causa dei cattivi odori, sono costretti a girare con la mascherina protettiva. Se a questo- continua Giustolisi- ci aggiungiamo anche la presenza dei topi, ecco che la situazione diventa drammatica».

Gli abitanti delle palazzine di via Adone puntano il dito contro l'istituto autonomo case popolari. L'ente- dicono- preposto a garantire la manutenzione degli edifici. «Parliamo di immobili costruiti negli anni '70- sottolinea Erio Buceti, presidente della municipalità di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo»- strutture che avrebbero bisogno di un sistema di condutture adeguato. La presenza dell'espurgo pozzi neri può servire solo come soluzione temporanea. Allo stato attuale l’intero impianto non regge al peso dei rifiuti degli inquilini ed il risultato è un straboccare delle acque nere in tutta l’area abitata».

La via Adone dispone di un sistema fognario locale ma, senza il collegamento al collettore principale, il problema si ripresenta puntuale nel giro di pochi mesi. In passato il fiume di acque nere, proprio da via Adone, raggiunse Largo La Madonnina, passando per le vie Giovanni Meli e San Matteo. «Parliamo dell'ennesimo disagio l’ennesimo disagio che costringe i sangiovannesi a restarsene tappati in casa per ore perché l’aria diventa irrespirabile senza considerare il rischio igienico-sanitario in cui si incorre» ha detto il consigliere comunale Luca Sangiorgio.

«Abbiamo ascoltato le segnalazioni dei residenti e la nostra intenzione è quella di convocare un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati per trovare una soluzione che possa soddisfare tutti attraverso una programmazione certa. Non si può,infatti, andare avanti a tentativi aspettando che l’intervento dell’espurgo pozzi neri possa metterci una “pezza temporanea” alla questione. Occorre un piano di lavoro accurato per evitare le inondazioni di acque nere che sta mettendo in ginocchio l’intero quartiere».