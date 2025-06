Giallo di Villa Pamphili, fermato un americano. Il procuratore Lo Voi: «Grazie a “Chi l’ha visto?”»

Il caso

Sul caso di madre e figlia morte a Villa Pamphili c’è da registrare la dichiarazione del procuratore di Roma Francesco Lo Voi: “Ringrazio la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ per Lo spunto particolarmente utile per indirizzare le indagini. Emesso dal gip mandato di arresto europeo per l’uomo fermato in Grecia”.

Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi alla conferenza stampa dopo il fermo di un cittadino americano nell’isola di Skiathos ha spiegato che su di lui “gravano robusti indizi di essere stato l’autore dell’omicidio della bambina trovata a poca distanza dalla madre a Villa Pamphili sabato”.