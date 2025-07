Giorgia incanta il Teatro Greco: “Come Saprei” risplende anche a Siracusa

il concerto

Trent’anni di successi celebrati nella magica cornice aretusea

Giorgia infiamma il Teatro Greco di Siracusa con la sua voce. Per festeggiare insieme al pubblico i trent’anni di “Come Saprei”, l’artista dopo le Terme di Caracalla di Roma, ieri si è esibita nella prima delle tre date del “Come saprei live 2025” a Siracusa; concluderà il 16 settembre alla Reggia di Caserta. Ha riempito la scena vestita di rosso e ha abbracciato i suoi fan proprio con la canzone che dà il nome al tour. A Siracusa, torna dopo due anni e ad accoglierla un teatro sold out per tutte e tre le date.