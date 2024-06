Gli sposi in ospedale dal papà malato di SLA: il video che ha commosso il web

a napoli

È un video che commuove e sta facendo il pieno di condivisioni quello pubblicato sul profilo Facebook dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli: Vincenzo e Francesca, appena sposati, tenendosi per mano, lei in lungo abito bianco, lui con il vestito della cerimonia, entrano nella stanza dell’ospedale Monaldi dove da un mese e mezzo è ricoverato il padre dello sposo, malato di Sla, che non voleva perdersi per nulla al mondo le nozze del figlio, cui è legatissimo. E nella stanza dell’ospedale, con l’aiuto del cappellano, ha potuto benedire i due giovani.

