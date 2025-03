Gli ultimi 50 secondi di Bulls – Lakers, il finale è da pazzi

NBA

La sirena stavolta suona per i Bulls. Incredibile finale allo United Center di Chicago dove i Lakers, reduci dal successo in extremis su Indiana, vengono sconfitti 119-117 dopo essere stati avanti di 5 a 12″6 dalla fine. Le due triple in un amen di Patrick Williams e Coby White – l’ultima merito dell’intercetto di Josh Giddey su un passaggio di LeBron James – ribaltano la situazione ma Austin Reaves riporta avanti i gialloviola a tre secondi dalla sirena. Tutto finito? Per niente, perchè Giddey tenta il tiro della disperazione prima ancora di varcare la metà campo, la palla entra e Chicago vince la sua nona gara nelle ultime 11. Giddey chiude con 25 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, 26 punti per White, nei Lakers 30 punti di Reaves, 25 di Doncic (per lo sloveno anche 10 rimbalzi e 7 assist), 17 punti e 12 assist per LeBron. All’ottavo ko in 12 gare, i gialloviola scivolano al quarto posto della Western Conference

