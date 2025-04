LA MORTE DEL PONTEFICE

Gli ultimi momenti in cui il mondo ha visto in vita il Pontefice, morto oggi alle 7,35: ieri Papa Francesco ha voluto dare la benedizione ai romani e al mondo per l’Urbi et Orbi affacciandosi dalla loggia delle benedizioni e poi ha fatto il bagno di folla tra me migliaia di fedeli in papamobile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA