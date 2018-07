Ferragni-Fedez in Comune per le pubblicazioni di matrimonio: le nozze a Noto il 1° settembre

La fashion blogger Chiara Ferragni e il cantante rap Fedez si sono presentati il 18 luglio a Rozzano, alle porte di Milano, per le pubblicazioni di matrimonio. La coppia regina dei social si è recata in Comune per la firma dei documenti e per ufficializzare data e luogo delle nozze che sarano celebrate il primo settembre a Noto, in Sicilia. Dopo la proposta di matrimonio perfetta, davanti a 10mila persone all’Arena di Verona avvenuta quasi un anno fa, e la nascita del figlio Leone, ora i "Ferragnez" sembra stiano organizzando nei minimi dettagli il loro matrimonio perfetto.

Secondo indiscrezioni pubblicate su settimanali e siti di gossip, l'influencer avrebbe dato mandato alla sua wedding planner di trasformare la città di Noto - dove è nata la madre, Marina Di Guardo - per creare una scenografia californiana tra musica, flower power, ruote panoramiche e consolle di deejay sparse ovunque. Pare che l'intenzione sia quella di far diventare la città barocca una piccola Coachella, la città statunitense che ospita uno degli appuntamenti musicali più attesi e glamour.