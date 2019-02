Meghan Markle a NY per il suo segretissimo "baby shower"

New York - Megan Markle è stata a New York per il suo "baby shower", il tradizionale festeggiamento con cui negli Stati Uniti si accoglie la futura nascita di un bambino e i genitori ricevono una "pioggia" di regali dagli invitati che saranno utili per il nascituro.

La duchessa di Sussex ha organizzato l’evento ieri, 19 febbraio in un albergo di New York, nell’Upper East Side, il tutto nella più assoluta riservatezza e in assenza del marito Harry che non l'ha seguita nella trasferta americana. Accolta a New York come una vera e propria star, Meghan, circondata dalle amiche di sempre tra cui la tennista Serena Williams, non ha finora fatto trapelare nulla riguardo alla segretissima festa di cui, sempre secondo le indiscrezioni, si sarebbe occupata la sua migliore amica, Jessica Mulroney. Non è chiaro se la futura mamma terrà una analoga cerimonia anche nel Regno Unito. La nascita del figlio è attesa in primavera.