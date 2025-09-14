Vaticano
“Grace for the World”, lo spettacolo dei droni nel cielo di Roma
Le coreografie aeree, ispirate agli affreschi della Cappella Sistina, hanno disegnato figure simboliche sospese sopra la Basilica, unendo tecnologia e spiritualita' in un linguaggio universale.
Ieri sera Piazza San Pietro si e’ trasformata in un palcoscenico di pace e spettacolo con Grace for the World, il concerto ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams. Se sul palco si sono alternati artisti internazionali come John Legend, Jennifer Hudson e Karol G, e’ stato il cielo a rubare la scena: tremila droni hanno dato vita a un gioco di luci mozzafiato firmato Nova Sky Stories. Le coreografie aeree, ispirate agli affreschi della Cappella Sistina, hanno disegnato figure simboliche sospese sopra la Basilica, unendo tecnologia e spiritualita’ in un linguaggio universale. L’evento, gratuito e seguito in diretta mondiale su Disney+, Hulu, Abc News Live e Rete4, ha celebrato il Giubileo 2025 e il World Meeting on Human Fraternity, con un messaggio di fraternita’ che ha raggiunto milioni di spettatori. (Immagini di Giorgiana Cristalli)