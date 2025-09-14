“Grace for the World”, lo spettacolo dei droni nel cielo di Roma

Vaticano

Ieri sera Piazza San Pietro si e’ trasformata in un palcoscenico di pace e spettacolo con Grace for the World, il concerto ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams. Se sul palco si sono alternati artisti internazionali come John Legend, Jennifer Hudson e Karol G, e’ stato il cielo a rubare la scena: tremila droni hanno dato vita a un gioco di luci mozzafiato firmato Nova Sky Stories. Le coreografie aeree, ispirate agli affreschi della Cappella Sistina, hanno disegnato figure simboliche sospese sopra la Basilica, unendo tecnologia e spiritualita’ in un linguaggio universale. L’evento, gratuito e seguito in diretta mondiale su Disney+, Hulu, Abc News Live e Rete4, ha celebrato il Giubileo 2025 e il World Meeting on Human Fraternity, con un messaggio di fraternita’ che ha raggiunto milioni di spettatori. (Immagini di Giorgiana Cristalli)

