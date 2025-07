“Green Valley Pop Fest”, Trapani cuore pulsante della musica e dell’ambiente (VIDEO)

l'evento

Trapani si è trasformata nel fulcro della musica e della sostenibilità con l’attesissimo Green Valley Pop Fest. L’evento ha mantenuto la sua promessa, facendo vibrare le corde dell’anima al ritmo delle hit più amate e rafforzando un messaggio fondamentale: il rispetto per il nostro pianeta.

Un’onda di entusiasmo si è riversata sulla città, con un pubblico proveniente da ogni angolo della Sicilia, pronto a cantare a squarciagola con i propri beniamini. Il Green Valley Pop Fest è stato più di un semplice concerto: è stata un’occasione per unire le voci non solo nelle canzoni, ma anche nell’impegno comune per la salvaguardia dell’ambiente.