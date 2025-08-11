Greta Thunberg e la Freedon Flotilla ci riprovano: «Rompe l’assedio illegale di Israele a Gaza»

il caso

«Il 31 agosto lanceremo il più grande tentativo di sempre per rompere l’assedio illegale israeliano su Gaza, con decine di imbarcazioni in partenza dalla Spagna. Il 4 settembre incontreremo decine di altre imbarcazioni in partenza dalla Tunisia e da altri porti. Stiamo inoltre mobilitando più di 44 paesi in manifestazioni e azioni simultanee per rompere la complicità in solidarietà con il popolo palestinese!», Scrive così Greta Thunberg in un post su Instagram.

