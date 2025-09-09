Guasto al dissalatore di Porto Empedocle: la colonna d’acqua filmata dai bagnanti

il caso

L'inconveniente forse durante un test per aumentare la produzione fino ai quasi 100 litri al secondo

In funzione da qualche settimana ma c’è già il primo grosso guasto al dissalatore di Porto Empedocle. Diversi residenti hanno infatti notato – e filmato – una alta colonna d’acqua che si è alzata a causa del guasto di una valvola. Siciliacque ha confermato il guasto ed ha assicurato che il problema sarà risolto in poche ore. Probabilmente l’inconveniente si è verificato nel momento in cui sono stati effettuati i test per giungere alla produzione di “crociera” che dovrebbe essere di quasi 100 litri al secondo. L’impianto al momento produce circa 60 litri al secondo.

