il caso

Guasto al dissalatore di Porto Empedocle: la colonna d’acqua filmata dai bagnanti

L'inconveniente forse durante un test per aumentare la produzione fino ai quasi 100 litri al secondo

Di Redazione |

In funzione da qualche settimana ma c’è già il primo grosso guasto al dissalatore di Porto Empedocle. Diversi residenti hanno infatti notato – e filmato – una alta colonna d’acqua che si è alzata a causa del guasto di una valvola. Siciliacque ha confermato il guasto ed ha assicurato che il problema sarà risolto in poche ore. Probabilmente l’inconveniente si è verificato nel momento in cui sono stati effettuati i test per giungere alla produzione di “crociera” che dovrebbe essere di quasi 100 litri al secondo. L’impianto al momento produce circa 60 litri al secondo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
