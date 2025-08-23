Hawaii, nuova eruzione del Kilauea: getti di lava alti 30 metri

l'eruzione

E’ tornato a eruttare il vulcano Kilauea sulla Big Island alle Hawaii, con getti di lava alti 30 metri e flussi di magma di 5 metri cubi al secondo che hanno portato le autorità a dichiarare lo stato di allerta per gli abitanti. Lo ha reso noto l’Hawaiian Volcano Observatory spiegando che l’eruzione è iniziata attorno alle 14 ora locale. Si tratta della 31esima volta che il vulcano erutta in otto mesi, ovvero da quando ha ripreso la sua attività nel dicembre del 2024. Citati dall’Abc, gli scienziati hanno fatto notare che questo raro schema eruttivo si è verificato solo quattro volte in 200 anni.

