I “bigliettini” meglio dell’IA per copiare: i rituali prima della maturità

Scuola

Conto alla rovescia per l’esame di maturita’ che vedra’ impegnati, da mercoledi’ 18 giugno alle 8,30 con la prima prova scritta, 524.415 studenti e studentesse per un totale di 27.698 classi. Intanto i maturandi si attrezzano per poter eventualmente copiare. Da un sondaggio di Skuola.net emerge che i tradizionali bigliettini battono ChatGPT e simili. Il motivo? Forse il timore di essere beccati con lo smartphone e rischiare di vedersi annullare la prova supera il vantaggio di avere una risposta pronta dall’intelligenza artificiale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA