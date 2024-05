I finanzieri sulla vetta inesplorata delle Ande boliviane: ecco “Cima 250”

la spedizione

La spedizione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, partita l’8 maggio dall’Italia con destinazioneBolivia, ha raggiunto, alle 9,10 del 19 maggio (15,10, ore italiane), la seconda cima inesplorata e innominata della Cordillera Real. Sulla vetta, alta 5.756 metri è stato nuovamente fatto sventolare il tricolore consegnato dal Presidente della Repubblica al team gialloverde il 2 maggio scorso.A distanza di soli 5 giorni (lo scorso 14 maggio) dalla conquista della “Cima Fiamme Gialle” (5.310 metri), la vetta raggiunta ieri – dopo una salita difficilissima di 6 ore dal campo base, tra rocce e ghiaccio – è statabattezzata “Cima 250”, a celebrare, come anche la prima, i 250 anni di storia del Corpo.