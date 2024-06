I narcos colombiani facevano rotta sulla Spagna con un semisommergibile carico di cocaina partito dall’altra sponda dell’Atlantico: video

LOTTA ALLA DROFA

Un semi-sommergibile con quattro presunti narcotrafficanti a bordo è stato intercettato dalle autorità spagnole a circa 280 miglia a ovest della costa di Cadice: lo si apprende da un comunicato, secondo cui i sospettati sono stati tutti arrestati. L’operazione, precisa la nota, è avvenuta ieri mattina, ed è stata condotta in collaborazione tra Polizia Nazionale, Guardia Civil e Servizio di sorveglianza doganale. Il semi-sommergibile è stato avvistato mentre si dirigeva verso la penisola iberica, dopo una segnalazione della Drug Enforcement Administration (Dea) statunitense: una volta individuato, è stata messa in moto l’imbarcazione spagnola Fulmar.

Resisi conto della vicinanza della polizia, i presunti ‘narcos’, tutti di nazionalità colombiana, hanno deciso di mandare a fondo il mezzo prima che venisse intercettato, mettendosi loro stessi in salvo risalendo in superficie. A quel punto, i quattro sono stati presi in consegna a bordo della stessa Fulmar. Gli inquirenti sospettano che il semi-sommergibile trasportasse un grosso carico di droga, come già avvenuto in passato nel caso di altri mezzi navali simili intercettati al largo della Spagna e proveniente direattamente dall’altra sponda dell’Atlantico: