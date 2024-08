I “Neri per Caso” unplugged ad Aci Sant’Antonio

Musica

Il premio “Carretto Siciliano” è uno degli appuntamenti centrali delle estati santantonesi, che quest'anno ha registrato la partecipazione del gruppo a cappella più noto del panorama canoro italiano

Straordinario concerto live dei “Neri per Caso” ad Aci Sant’Antonio, in appendice alla 12° edizione del premio “Carretto Siciliano”. Il Premio di scena in una gremita piazza Maggiore è un riconoscimento che il Comune etneo, guidato dal sindaco Quintino Rocca, assegna ai siciliani illustri. Nel corso della serata un riconoscimento è stato assegnato all’artista Giuseppe Castiglia, santantonese di adozione, sulla cresta dell’onda da oltre trent’anni dopo il debutto su “La Sai L’Ultima” di Canale 5, il successo del programma radiofonico “AllaKatalla” e delle sue indimenticabili partecipazioni a “Insieme” di “Antenna Sicilia”. Il premio “Carretto Siciliano” è uno degli appuntamenti centrali delle estati santantonesi, che quest’anno ha registrato la partecipazione del gruppo a cappella più noto del panorama canoro italiano, i “Neri per caso”. Sulla ribalta nazionale da Sanremo 1995 con il primo posto con il brano «Le ragazze» sono rimasti pure nella memoria degli italiani con “Sentimento, pentimento”. Nel corso della loro carriera si sono distinti anche per le collaborazioni con artisti italiani come Zucchero, Jovanotti, Mango e Claudio Baglioni. Acclamati dal pubblico di Aci Sant’Antonio, i “Neri per Caso” hanno dimostrato di saper unire generazioni diverse con la loro musica rigorosamente unplugged in una piazza agghindata a festa da spettacolari luminarie per le celebrazioni patronali.