Il Canadair evita il mare mosso: il video delle acrobazie nel porto di Sciacca

emergenza incendi

I roghi che numerosi divampano in tutta la Sicilia alimentati dal forte vento di oggi, stanno mettendo a dura prova le squadre antincendio e i mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento. Le operazioni di rifornimento d’acqua da parte dei Canadair per una serie di incendi che da oggi avvolgono l’entroterra agrigentino al confine con i territori della provincia di Palermo, si stanno rivelando particolarmente complesse. Il mare agitato, con onde alte fino a tre metri, e il forte vento, rendono impossibile il prelievo d’acqua in mare aperto.

Per questo motivo, i piloti stanno effettuando manovre acrobatiche per rifornirsi nello specchio acqueo interno al porto di Sciacca, che è stato temporaneamente chiuso al traffico marittimo per consentire le operazioni in sicurezza. Nonostante le difficoltà, i piloti stanno dimostrando grande abilità e sangue freddo, riuscendo a effettuare i rifornimenti necessari per continuare le missioni di spegnimento. Da giorni le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento sostenuto, nel trapanese e nell’agrigentino hanno già distrutto ettari di vegetazione, minacciando l’ecosistema locale e avvicinandosi pericolosamente ad alcune contrade rurali. Le autorità sospettano una possibile origine dolosa, ma al momento le priorità sono contenere il rogo e mettere in sicurezza le aree circostanti.