Il coro dei tifosi del Livepool per Federico Chiesa (che non piace ai fan della Juve)

Federico Chiesa ha collezionato la sua quinta presenza in Premier League e dunque come da regolamento può ufficialmente essere iscritto tra i vincitori del campionato. Ma l’ex Fiorentina e Juve nonostante abbia avuto un ruolo molto marginale nella squadra dei Reds che ha dominato il campionato inglese è entrato nel cuore della Kop, la curva del Liverpool che ospita la tifoseria più calda. In questi giorni è diventato virale nel web il coro dedicato proprio a Chiesa:

You can hear them crying in Turin

Federico he’s here to win

One chat with Arne Slot

and he said: “Ciao, fuck off Juve,

I’m a Kopite now”

Che tradotto significa più o meno:

Puoi sentirli piangere a Torino

Federico è qui per vincere

Una chiacchierata con Slot

E ha detto “Fan**lo Juve,