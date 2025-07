Il disarmo del Pkk, i guerriglieri danno le armi alle fiamme

turchia

Una trentina di miliziani del Pkk, uomini e donne in uniforme, hanno distrutto le loro armi, dandogli fuoco, in una cerimonia simbolica a Sulaimaniyah, nel Kurdistan iracheno, rispondendo così all’appello al disarmo che il loro leader, Adbullah Ocalan, aveva rivolto lo scorso 27 febbraio.

Lo riporta l’emittente curda Rudaw parlando di giornata storica e condividendo video di miliziani che depongono fucili e munizioni, oltre a una mitragliatrice e a un lanciarazzi, ai quali viene dato fuoco davanti a una folla di circa trecento persone che hanno applaudito e pianto.

Presenti anche rappresentanti del presidente del Kurdistan iracheno Nechirvan Barzani, del leader curdo iracheno Masoud Barzani e dell’Unione patriottica del Kurdistan Puk, oltre che ad agenti dei servizi segreti turchi.