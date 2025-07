Il (fallito) furto del secolo da 1,5 milioni sul treno a Milano: il video della polizia

l'inchiesta

Arrestati tre algerini, nel trolley orologi di lusso e gioielli

Giovedì pomeriggio a Milano, la polizia di Stato ha arrestato tre cittadini algerini di 24, 21 e 20 anni per furto aggravato in concorso. Gli agenti, durante il monitoraggio dei passeggeri in discesa da un treno, hanno notato tre giovani aggirarsi con fare sospetto all’interno di una carrozza e impossessarsi di uno zaino dalle cappelliere. Dopo aver occultato la refurtiva in un altro trolley vuoto, che si erano portati dietro per nascondere il maltolto, i tre si sono allontanati velocemente cercando di far perdere le loro tracce. Una volta giunti in piazza Luigi di Savoia i tre hanno aperto il trolley rendendo evidente il bottino ai poliziotti che, pertanto, li hanno bloccati. Rintracciata la parte lesa – un cittadino francese in compagnia di un minore – gli agenti hanno riconsegnato la refurtiva, che consisteva in uno zaino contenente svariati documenti personali, gioielli e orologi di lusso con un valore commerciale di circa 1.500.000 euro, dopo aver raccolto formale denuncia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA