Il fercolo di San Giacomo barcolla e rischia di cadere: a Capizzi tragedia sfiorata

Nel Messinese

E' accaduto durante la processione per la festa del Santo Patrono

C’è chi ha gridato al miracolo ieri a Capizzi e chi invece ha sostenuto che forse sarebbe il caso di rivedere alcuni riti della processione di San Giacomo, il patrono della cittadina messinese.

Ieri sera intorno alle 20 in quella fase della festa religiosa conosciuta come il “rito dei miracoli”, la vara portata a spalla dai devoti nel tentativo di “abbattere” il muro di un’abitazione, ha vacillato e non di poco abbattendosi quasi del tutto lungo un fianco fino a quando gli stessi portatori non sono riusciti, quasi repentinamente, a riportarla in asse. La paura e lo stupore hanno preso il sopravvento tra i presenti: in tanti si sono spaventati per quello che sarebbe potuto accadere e che per fortuna non è accaduto. Nessuno infatti è rimasto ferito.