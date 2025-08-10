Il fuoco minaccia Bosco Bottazzi, area “salvata” dalla Forestale

il caso

Giornata di super lavoro per la Forestale. Gli incendi hanno interessato le contrade Portella di Castiglione di Sicilia dove sono intervenuti gli operai dell’ antincendio della Forestale del Distaccamento di Linguaglossa e una pattuglia del Soccorso Montano della Forestale. Un altro incendio è divampato in contrada Malopasso. Bruciata in totale circa 10 ettari di superficie in prevalenza sterpaglie e una porzione ridotta di roverelle. Altri incendi incendi impegnativi nella zona del Calatino, dove a San Cono oltre le squadre antincendio forestali si è intervenuto con i mezzi aerei gestiti dal DOS del distaccamento forestale di Caltagirone. Incendio – e altro intervento con altro DOS e squadra antincendio – in Contrada Nicchiara di Mineo, dove sono intervenuti 3 elicotteri di cui 2 regionali. A fuoco circa 20 ettari di superficie metà Boscata. Un incendio complesso è divampato a Raddusa dove una squadra della Forestale ha “salvato” l’area demaniale di Bosco Bottazzi. Qui ad operare anche i volontari della VAB di Scordia e i vigili del fuoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA