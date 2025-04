Il fuori programma di Carlo e Camilla a Roma con il gelato da Giolitti: la regina ha preso una coppetta al crème caramel

I REALI

Un gelato al crème caramel per queen Camilla da Giolitti al Parlamento. Un fuori protocollo per i reali inglesi che hanno raggiunto stamattina la storica gelateria e pasticceria romana dopo l’intervento in aula alla Camera di Re Carlo. «Abbiamo saputo di Carlo III e della regina Camilla qualche ora prima del loro arrivo, non c’era nulla in programma – racconta la proprietaria, Giovanna Giolitti – Ci hanno chiesto di “sfoltire” un po’ la sala ma di non allontanare nessuno. I reali comunque – ha aggiunto – sono rimasti fuori dal negozio cortesi, sorridenti, gentili con tutti. Ma solo Camilla ha voluto assaggiare il nostro gelato. Carlo le è stato semplicemente accanto».