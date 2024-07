Il giro di Sicilia calcistico di Greg Luperini: «Catania è una piazza che nessuno può rifiutare»

CALCIO

Dal ritiro della squadra, ad Assisi, parla il centrocampista rossazzurro

Dal nostro inviato ad Assisi – L’esperienza di “Greg” Luperini al servizio del centrocampo rossazzurro. Il Catania si è dotato di un mediano che fisicamente e tatticamente rispecchia le esigenze del suo allenatore, Mimmo Toscano. E quello di Luperini è una sorta di giro di Sicilia calcistico che in precedenza ha toccato tappe importanti come Trapani e Palermo.

«Sono affezionato all’Isola – ci ha detto il ragazzo toscano – perché mi sono sempre trovato bene a livello professionale e umano. Catania è una piazza che nessun può rifiutare, ho accettato in un baleno, anche perché il direttore Faggiano mi ha cercato prestissimo».

In mediana, Luperini agirà poco distante da Di Tacchio in una posizione centrale che è anche strategica nelle due fasi di gioco. «Proviamo l’assetto ideale – le sue parole alla fine di un allenamento faticoso ma produttivo – Sono felice per i progressi personali e di gruppo. Con Di Tacchio ho spesso agito in sintonia, così come con tutti i miei compagni. L’intesa giorno per giorno spero possa diventare ancora più rapida per arrivare agli esordi in Coppa e in campionato con una forma ideale per quello che è il periodo estivo post ritiro».