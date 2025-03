Il lancio di oggetti, i cani, gli agenti feriti, la trattativa e la resa: il video della notte di paura ad Adrano

POLIZIA

Si era barricato in casa insieme a due cani per poi lanciare oggetti di ogni tipo dalla finestra seminando pericolo per i passanti e ferendo due agenti. La polizia ad Adrano, nel catanese, ha arrestato un 48enne, con le accuse di danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Nella notte tra l’8 e il 9 marzo i poliziotti del commissariato di Adrano sono intervenuti nell’abitazione del 48enne, nel centro cittadino, dopo una segnalazione. Nonostante una lunga opera di persuasione, gli agenti – intervenuti anche con i reparti speciali giunti da Palermo – non sono riusciti a far desistere il 48enne dal suo comportamento:

