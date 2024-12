Il manager ucciso a Manhattan e i messaggi cifrati sui bossoli: “Negare”, “Difendere”, “Deporre”

giallo a new york

Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso la scena: un uomo con un cappuccio e uno zaino pistola in pugno si ferma davanti l’Hotel Hiltol a Manhattan e spara diversi colpi contro Brian Thompson, ceo del gruppo United Healthcare uccidendolo. Poi si è dato alla fuga in bicicletta verso Central Park facendo perdere le sue tracce. Secondo la polizia è un attacco mirato perché i video mostra il killer aspettare Thompson fuori dall’hotel puntare la pistola e sparare almeno tre colpi (fin quando la pistola si inceppa). «C’erano state delle minacce, ma non conosco i dettagli», ha raccontato la moglie del manager agli investigatori. Sul luogo dell’omicidio il killer ha lasciato una bottiglia d’acqua, un cellulare e tre bossoli su cui sono state individuate le parole “Negare”, “Difendere”, “Deporre”. Messaggi che gli inquirenti stanno cercando di decifrare: il riferimento potrebbe essere alle coperture assicurative e all’assistenza sanitaria tenuto conto che le tre parole richiamano il titolo di un libro di Jay M. Feinman, Delay – Deny – Defend che ha sulla copertina un sottotitolo: «Perché le compagnie assicurative non pagano dopo i reclami e cosa potete fare».

