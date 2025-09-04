l'omicidio
Il marito l’aggredisce e lei reagisce uccidendolo a coltellate: tragedia familiare nel Napoletano
La vittima ha 59 anni. La donna è accusata di omicidio volontario
Una lite finita in tragedia nella notte tra il 3 e il 4 settembre a Napoli, nel quartiere Vicaria-Mercato, in via Sant’Arcangelo a Baiano. Una donna di 58 anni, Lucia Salemme, è stata aggredita e ferita con un coltello dal marito, Ciro Rapuano, 59 anni. Per difendersi, la donna ha impugnato a sua volta un coltello e ha colpito mortalmente l’uomo, che è deceduto per le ferite riportate.
L’episodio è avvenuto tra le 2:30 e le 2:45 della scorsa notte. Dopo lo scontro, la donna ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, tra cui pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del commissariato Decumani. Hanno trovato l’uomo senza vita, con diverse ferite da coltello, disteso nel letto dell’abitazione.
Secondo le prime ricostruzioni e la testimonianza della donna raccolta dalla Squadra Mobile e dalla Procura di Napoli, Ciro Rapuano avrebbe aggredito la moglie accoltellandola a un braccio. Lucia Salemme si sarebbe difesa estraendo un coltello da un cassetto della cucina, ferendo a morte il marito.
Nell’abitazione erano presenti anche la figlia della coppia e la nipote, testimoni involontari della tragedia familiare. La donna è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Attualmente è sotto interrogatorio, e la sua posizione è al vaglio delle autorità, che le contestano il reato di omicidio volontario. Sulla vicenda indagano con attenzione la Squadra Mobile e la Procura di Napoli, in particolare la IV sezione dedicata alle fasce deboli, dato che si tratta di un dramma che coinvolge dinamiche familiari delicate.
Le indagini proseguono, con rilievi della Polizia Scientifica e l'audizione dei vicini, per accertare tutti i dettagli di quanto accaduto in quella notte drammatica.