Il marito l’aggredisce e lei reagisce uccidendolo a coltellate: tragedia familiare nel Napoletano

l'omicidio

La vittima ha 59 anni. La donna è accusata di omicidio volontario

Una lite finita in tragedia nella notte tra il 3 e il 4 settembre a Napoli, nel quartiere Vicaria-Mercato, in via Sant’Arcangelo a Baiano. Una donna di 58 anni, Lucia Salemme, è stata aggredita e ferita con un coltello dal marito, Ciro Rapuano, 59 anni. Per difendersi, la donna ha impugnato a sua volta un coltello e ha colpito mortalmente l’uomo, che è deceduto per le ferite riportate.

L’episodio è avvenuto tra le 2:30 e le 2:45 della scorsa notte. Dopo lo scontro, la donna ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, tra cui pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del commissariato Decumani. Hanno trovato l’uomo senza vita, con diverse ferite da coltello, disteso nel letto dell’abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni e la testimonianza della donna raccolta dalla Squadra Mobile e dalla Procura di Napoli, Ciro Rapuano avrebbe aggredito la moglie accoltellandola a un braccio. Lucia Salemme si sarebbe difesa estraendo un coltello da un cassetto della cucina, ferendo a morte il marito.

Nell’abitazione erano presenti anche la figlia della coppia e la nipote, testimoni involontari della tragedia familiare. La donna è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Attualmente è sotto interrogatorio, e la sua posizione è al vaglio delle autorità, che le contestano il reato di omicidio volontario. Sulla vicenda indagano con attenzione la Squadra Mobile e la Procura di Napoli, in particolare la IV sezione dedicata alle fasce deboli, dato che si tratta di un dramma che coinvolge dinamiche familiari delicate.