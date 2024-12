Il mistero dei droni nei cieli degli Usa e c’è chi grida alla invasione degli alieni

stati uniti

E Trump accusa Biden: «Sa cosa sono ma non vuole dirlo»

Sembra la trama del film Guerra dei mondi e invece è la realtà: da un mese, sui cieli di New Jersey, New York e altri Stati del nord est americano ci sono stati migliaia di avvistamenti di misteriosi droni. Casa Bianca e Pentagono assicurano che non ci sono minacce per la sicurezza e che nessun paese ostile agli Stati Uniti , coinvolto ma tra gli americani si è diffusa una certa preoccupazione ed aumentano i deputati e senatori di entrambi i partiti che chiedono al governo di agire, soprattutto alla luce degli ultimi eventi: droni sopra una base militare in Ohio e vicino a due aeroporti. Donald Trump chiede all’amministrazione di abbattere i velivoli accusando al contempo Joe Biden di essere a conoscenza della verità ma di non volerla rivelare agli americani. Il presidente uscente per il momento tace, ma ha deciso di mandare un sistema di rilevamento droni allo Stato di New York dopo le proteste della governatrice.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA