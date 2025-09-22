Il narcotrafficante latitante: fermato e arrestato dalla Polizia in mezzo al traffico

verona

Deve scontare dieci anni

Era ricercato in tutta Europa dal 2022. È stato arrestato a Verona dalla polizia. Si tratta di un cittadino romeno, di 42 anni, su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del suo Paese per una condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti. Alla cattura si è arrivati dopo l’individuazione di veicoli intestati a parenti del latitante residenti in altre province italiane, le cui targhe erano state registrate dalle telecamere di sicurezza comunali ai varchi di accesso della zona sud di Verona. Ieri l’uomo è stato bloccato e poi condotto nel carcere di Verona, proprio mentre era alla guida di una di queste auto: aveva documenti contraffatti con i dati anagrafici di un cittadino ungherese. Gli accertamenti hanno fatto emergere che su di lui pendeva anche un ordine di carcerazione emesso nel 2016 dal Tribunale di Pistoia per una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione per reati contro la persona.

