Il nuovo inno del Bayern Monaco è ispirato al grande successo della cantante catanese Marcella Bella: cantato allo stadio è da brividi (video)

LA CURIOSITÀ

In occasione dei 125 anni di storia del Bayern Monaco i tifosi della squadra bavarese hanno lanciato alla stadio il nuovo inno del club che ha sorpreso un po’ tutti in quanto la canzone è totalmente ispirata al grande successo della cantante catanese Marcella Bella “Montagne Verdi”, presentato nel 1972 al Festival di Sanremo. Tra l’altro il ritornello è pure cantato in italiano dal famoso tenore Jonas Kaufmann.

