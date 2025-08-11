Il piromane che ha dato fuoco a un bosco e a un uliveto ripreso dalle telecamere: arrestato

Avellino

I carabinieri sono andati a prenderlo a casa

Sabato 9 agosto, un vasto incendio ha interessato le contrade Sant’Eusebio e Bosco del comune di Montemiletto, in provincia di Avellino, distruggendo diversi ettari di area boschiva e circa 130 piante di un uliveto privato. Mentre le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella erano impegnate nelle operazioni di spegnimento, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per individuare il presunto responsabile del rogo.