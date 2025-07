Il “pizzo” per saltare la fila per la Grotta Azzurra a Capri e tra i barcaioli si sfiora la rissa

turismo

Una lite tra barcaioli all’ingresso della Grotta Azzurra, uno dei luoghi simbolo di Capri conosciuta in tutto il mondo, è stata ripresa da alcuni presenti e inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli e al consigliere di Municipalità di Europa Verde Gianni Caselli. Secondo i denuncianti episodi simili sono ormai all’ordine del giorno con il rischio che si arrivi a gesti ben più gravi.

Alla base delle tensioni il fatto che alcuni personaggi che gestiscono gli ingressi nella grotta, prenderebbero somme di denaro a nero, in aggiunta al ticket pagato dai visitatori, per saltare la fila costringendo chi è regolarmente in fila a vedersi passare avanti chi lascia una mancia.