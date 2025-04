Il portantino inciampa e cade e la statua del Cristo rischia di cadere

Vibo Valentia

Incidente sfiorato all’Affruntata di Vibo Valentia. Durante il momento piu’ atteso del rito – l’incontro tra la statua del Cristo Risorto e quella della Madonna, che proprio in quell’istante perde il velo nero per rivelare quello turchese – uno dei portantini ha perso l’equilibrio, inciampando mentre correva con la statua di Gesu’ sulle spalle. La scena ha fatto temere il peggio: per qualche secondo, la stabilita’ della statua del Cristo Risorto e’ sembrata compromessa, suscitando un’ondata di apprensione tra i presenti. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli altri portantini, si e’ scongiurato il rischio di una caduta con la rapida stabilizzazione della statua che ha evitato cosi’ non solo danni materiali ma anche quello che molti avrebbero interpretato come un cattivo presagio.

