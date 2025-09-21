Il dono
Il presidente della Regione Schifani promuove la donazione del sangue: «E’ vita e impegno civile»
Il governatore siciliano ha fatto pervenire il suo saluto, con un videomessaggio, al progetto che è stato presentato ad Agrigento
Videomessaggio di saluto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani alla presentazione ad Agrigento del progetto formativo “Dalla memoria all’impegno: la cultura al dono nelle nuove generazioni” organizzato dal Centro regionale sangue e trasfusionale per promuovere la donazione del sangue.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA