Il primo canestro della storia da 4 punti: segnato da Chris Banchero nelle Filippine

Per la prima volta è stato segnato un canestro da 4 punti in un campionato professionistico. E’ successo in quello delle Filippine ed è stato messo a segno da Chris Banchero, cugino di Paolo, stella degli Orlando Magic durante la partita tra Meralco e Magnolia nella PBA Governors’ Cup.

La linea da 4 punti è stata fissata a 8.25 metri dal canestro (quella da 3 punti a 6.75 metri).

