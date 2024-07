Video

Ecco una breve intervista fatta questa mattina all’eurodeputato Ruggero Razza (FdI), ex assessore regionale alla Salute in Sicilia, che oggi si è insediato al Parlamento europeo a Strasburgo, raccontando le sue emozioni per il nuovo ruolo e l’impegno per la circoscrizione Isole, dove è stato eletto. (video di Mario Barresi)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA