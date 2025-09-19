Il rettore Enrico Foti si presenta alla comunità accademica e fa un appello ai catanesi: «Furti e danni agli edifici dell’Ateneo danneggiano patrimonio culturale e studenti» (VIDEO)

Video

Oggi la cerimonia di insediamento

Con la cerimonia di insediamento al Palazzo Centrale di piazza Università, inizia l’era del nuovo rettore Enrico Foti che ha incontrato la comunità accademica e lanciato un appello alla città: «Furti e danni agli edifici dell’Ateneo, come ad esempio al Monastero dei Benedettini, danneggiano il patrimonio culturale e gli studenti».

(video-intervista Francesca Aglieri Rinella)

