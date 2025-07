Il rider consegna il cibo durante una diretta tv: virale il video del tg del Kuwait

il caso

Durante una intervista in diretta al tg un rider la consegna di cibo è entrato in studio, senza accorgersi di nulla, è passato davanti la telecamera e si è diretto verso l’uomo che ha ordinato il cibo. E’ accaduto sulla tv pubblica del Kuwait nel corso del programma Ishraqah. Nel video, si vede l’uomo attraversare lo studio con una borsa da consegna. Si guarda intorno per un attimo, forse rendendosi conto di essere nel posto sbagliato, prima di continuare a camminare fuori campo.

