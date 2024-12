Il senatore Pogliese ricorda in aula Enzo Trantino, il grande avvocato e politico di lungo corso

Politica

L'omaggio da parte del politico catanese che ha voluto così celebrarlo

Il senatore catanese Salvo Pogliese ha ricordato oggi in Senato la figura dell’avvocato ed ex deputato Enzo Trantino, recentemente scomparso.

“Oggi in aula ho ricordato Enzo Trantino, una figura storica e iconica della destra. E’ stato un parlamentare di lungo corso, un politico appassionato e dalla grande ars oratoria, un fine intellettuale e un grande avvocato.

L’eredità che Enzo Trantino ci lascia è fatta di valori solidi, di passione per la giustizia e di amore per la nostra terra.